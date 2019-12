Pradè diventa osservato speciale: Permanenza a rischio per il direttore sportivo

Il primo a saltare in casa Fiorentina per gli scarsi risultati ottenuti dalla squadra è stato Vincenzo Montella. Mandare via l’allenatore è sempre la soluzione più comoda per qualsiasi società. Ma è certo il fatto che ora più che mai sia sotto osservazione anche l’operato del direttore sportivo viola, Daniele Pradè.

Secondo il Corriere Fiorentino il dirigente gigliato è divenuto un osservato speciale da parte del presidente Rocco Commisso. Il contratto di Pradè scade nel giugno 2020 ma la sua riconferma anche per la prossima stagione è ora in salita. A pesare sono soprattutto i flop degli acquisti di Pedro e Lirola. La scelta del nuovo allenatore e i risultati ottenuti nella seconda parte della stagione saranno decisivi per determinare la sua permanenza.