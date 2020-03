Pradé: “Dopo i risultati delle gare di oggi c’è ancora più pressione per noi. Ribery voleva venire con noi, Iachini me lo tengo stretto”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè si esprime su più temi a Sky Sport prima dell’inizio della gara contro l’Udinese: “Con i risultati di oggi siamo tutti dentro. Questa è una pressione sia per noi che per l’Udinese. Noi dobbiamo attenuarci a tutte le indicazioni che ci hanno dato, al Centro Sportivo abbiamo fatto i test due volte al giorno ai giocatori, ci controllavamo l’uno con l’altro. Adesso è tutto un po’ anomalo, non posso salutare chi conosco qua. I giocatori guardano la situazione, e la situazione non è serena. La linea che noi dirigenti è quella di unità e collaborazione. Ribery voleva venire qua anche oggi, abbiamo limitato il numero di persone da portare in trasferta; lui ci è mancato tantissimo. Per il futuro in viola di Iachini vedremo, sta lavorando bene con la squadra e gli sta dando grinta, io me lo tengo stretto”.