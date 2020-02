Pradè: “Duncan? L’abbiamo voluto fortemente. Trattativa lunga perché…”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha introdotto così il nuovo acquisto viola, il centrocampista Alfred Duncan: “Non vorremmo che passasse il messaggio che stiamo pensando solo alla prossima stagione. Alfred è pronto per il presente, noi abbiamo bisogno di fare punti. E’ un calciatore che non ha bisogno di particolari presentazione. L’abbiamo voluto fortemente. Quando ci sono trattative così lunghe ci sono solo situazioni economiche dietro. Il Sassuolo è una bottega cara ma abbiamo trovato una via di mezzo”.