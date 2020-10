Pradè duro: “Brutta partita, abbiamo fatto una figuraccia. Fortuna che c’è la sosta e possiamo rimettere a posto tante cose”

Particolarmente negativo il commento del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo la sconfitta subita contro la Sampdoria: “E’ stata una brutta partita da parte nostra, grande passo indietro rispetto a Milano. Un errore ci ha portato alla sconfitta. Dispiace per presidente e tifosi. Siamo una squadra che senza Franck (Ribery ndr) perde tanta qualità, la sua fisionomia e la sua identità. Fortuna che c’è la sosta e possiamo rimettere a posto tante cose. Ci aspettavamo tanto di più, forse queste situazioni di mercato non aiutano. E’ stata una settimana strana con tante voci e rischi di fare figuracce come stasera. Vediamo in questi giorni come lavorare sui calciatori da recuperare a livello mentale, però, ripeto, è stata una brutta gara”.

