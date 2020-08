Pradè e i trenta giocatori da piazzare

Una trentina di giocatori da piazzare. Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè avrà il suo bel daffare anche quest’anno per riuscire a cedere (in prestito o in via definitiva) tutti quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici della squadra o che hanno bisogno di fare esperienza per poter crescere. Tra quest’ultimi dovrebbero esserci anche i nomi di Vlahovic e Sottil, due che (specialmente il primo) sono stati chiamati in causa spesso nella stagione appena conclusa.

Tra i primi invece troviamo Boateng, Saponara, Eysseric, Terzic tanto per fare chiarezza, ma la lista non finisce certo qui, anzi, è bella corposa.