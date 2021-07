Il rinnovo di Pradè con la Fiorentina è solo una formalità. A breve l’ufficialità

Col mese di giugno ormai alle spalle, sono scaduti i contratti di molti giocatori della Fiorentina, che dunque non rinnoveranno e il cui futuro sarà altrove. In molti si sono chiesti se stessa sorte fosse destinata anche a Daniele Pradè. Tuttavia la società gigliata ha fatto sapere che il rinnovo del direttore sportivo romano è solo una formalità. Verrà ufficializzato nelle prossime ore/giorni, continuando così la sua avventura in viola per la terza stagione consecutiva.