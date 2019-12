Pradè e Joe Barone arrivano al centro sportivo: il direttore generale nerissimo in volto. Lo staff di Montella invece verso l’uscita

La mattinata della Fiorentina inizia a movimentarsi seriamente: in questi minuti al centro sportivo sono arrivati in macchina Daniele Pradè e Joe Barone, con il direttore generale visibilmente scuro in volto e di umore inevitabilmente pessimo. In direzione opposta invece lo staff di Vincenzo Montella, che sta uscendo alla spicciolata dal centro di allenamento della squadra viola, con il tecnico che al momento è ancora invece all’interno, in attesa del confronto con i vertici dirigenziali.