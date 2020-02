Pradè e le buone notizie su Ribery: “E’ stato devastante fare a meno di lui ma da lunedì può lavorare. E in 8-10 giorni torna in gruppo”

Nel finale di intervista, il ds viola Daniele Pradè parla anche del percorso che aspetta ora Frank Ribery: “Una parte importante della crescita graduale sarebbe dovuto essere lui, non averlo per 4 mesi, non solo all’interno del campo, è stata ed è una cosa devastante. Speriamo che da lunedì possa rifare tutto, ci sono i tempi di recupero che parlando di 8-10 giorni e poi torna con noi”.