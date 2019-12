Pradè e quel canale sfortunato col Sassuolo: ma con Duncan, Iachini andrebbe sul sicuro

Due operazioni tra le più rilevanti nella nuova era Pradè, il ds viola le ha concluse con il Sassuolo, andando a prendere in coppia Pol Lirola e Kevin Prince Boateng: il campo però ha dato finora delle risposte a dir poco deludenti. Molto al di sotto delle attese l’esterno spagnolo, sulla via del tramonto invece il ghanese, che ha messo a segno appena un gol e ha dato raramente l’impressione di poter incidere su una partita. La Fiorentina in questo mercato di gennaio potrebbe riprovare proprio lo stesso canale, stavolta però per Alfred Duncan, centrocampista di grande forza fisica ma anche dai piedi educati, fin qui ancora alla ricerca di una vera continuità. Per Beppe Iachini, Duncan rappresenta un usato sicuro avendolo già avuto nella fortunata stagione 2017/18, quando il ghanese era tra i suoi titolari, protagonisti di una bella rimonta salvezza nella seconda parte del campionato. Ritrovarlo alla Fiorentina significherebbe avere a che fare da subito con una risorsa ben conosciuta.