Pradè e quell’elogio particolare per Borja Valero: Il secondo matrimonio è vicino

Daniele Pradè crede nella sua squadra, nelle operazioni in prospettiva chiuse a gennaio (da Amrabat a Kouame), nelle scelte di Jack Bonaventura e di Borja Valero, “uno dei giocatori più forti che abbia mai comprato”, anche se per lo spagnolo precisa di essersi presi, tutti, qualche altra ora di riflessione. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, c’è prima da definire il futuro di Benassi con il Verona (prestito con diritto di riscatto per i veneti), “un giocatore che vale, ha bisogno di spazio e qui, forse, ne ha poco”, ma poi il matrimonio con lo spagnolo sarà destinato a celebrarsi per la seconda volta, come accaduto la passata estate con Badelj.

