Pradè e quello strano concetto di “giocatore pronto”

“Kokorin e Malcuit sono due giocatori pronti”, così si era espresso Daniele Pradè in sede di presentazione dei due neo arrivati del mercato di gennaio. Un’affermazione che ricorda qualche sessione invernale fin troppo brutta da ricordare e che stride con la realtà dei fatti, dato che alla seconda uscita post mercato l’esterno e la punta non solo non sono mai stati titolari ma hanno mostrato, Kokorin in particolare, degli evidenti ritardi di condizione. Di quale prontezza parlava allora il ds della Fiorentina? E’ chiaro, ognuno porta acqua al proprio mulino e ci mancherebbe altro ma poi i fatti parlano e i fatti raccontano che ieri a Prandelli mancavano Ribery e (da inizio stagione) un esterno destro e in campo ci sono andati Eysseric e Venuti. E che i due suddetti giunti dal mercato sono sbarcati a Firenze a fine sessione, per essere davvero pronti probabilmente tra qualche settimana.

