Pradè e un indizio sul mercato che potrebbe nascondere delle sorprese

“Piatek e Milik sono giocatori che farebbero comodo, ma essendo prime punte ostacolerebbero la crescita di Vlahovic“. Con queste parole ieri il DS della Fiorentina Daniele Pradè ha introdotto la prossima finestra di mercato che comincerà tra meno di 72 ore. Un intervento che ha fatto capire come la società viola sia alla ricerca più di una seconda punta che possa affiancare Vlahovic, più che una prima punta per sostituirlo. La Fiorentina, Prandelli in primis, puntano molto sul giovane attaccante serbo e con il possibile nuovo innesto nel reparto offensivo, il tecnico gigliato potrebbe puntare su un attacco a due con Ribery a supporto. Con il mirino dei dirigenti puntato su un giocatore più duttile in fase offensiva, che possa essere un nome a sorpresa il nuovo innesto per la Viola?

E Kouame? Pradè su di lui ha detto: “Lo abbiamo aspettato tanto, ha cominciato alla grandissima: poi, come succede dopo degli infortuni seri, ha avuto un periodo di down. Lo stiamo vedendo molto bene“. Parole che di certo non suonano come una bocciatura per l’attaccante ex Genoa, ma nemmeno come una promozione piena. Il ragazzo a Firenze sta bene, ma le riflessioni della società su di lui sono ancora in corso. Le pretendenti intanto cominciano a bussare alla porta della società gigliata.