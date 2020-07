Pradè: “E’ un punto guadagnato, sono contento dell’impegno e del gol di Cutrone. Dispiace ma col Lecce è la partita dell’anno”

Tira un sospiro di sollievo anche il ds Daniele Pradè dopo il pari in extremis con il Verona, parlando a Violachannel: “Visto come è andata a la gara è un punto guadagnato perché abbiamo fato gol nell’ultima azione della partita. Potevamo pareggiarla prima, i ragazzi hanno messo tantissimo impegno e sono contento di questo. Stiamo combattendo, sudando, giocavamo contro una squadra organizzatissima, bene così dai. Sono contentissimo del gol di Cutrone perché è uno scarico mentale importante quando segna una punta, ottima prestazione di Kouame che era fuori da 8 mesi. Abbiamo faticato nel primo tempo, nel secondo li abbiamo chiusi. Dobbiamo essere bravi a toglierci il prima possibile da questa situazione e guardare con fiducia al futuro. La partita di Lecce è la più importante della stagione, mi dispiace che sia così per i tifosi e per il presidente, dobbiamo giocarla con la determinazione di oggi. Sentiamo di non meritare di essere dove siamo per cui non siamo abituati a questo tipo di classifica, è un punto importante”.

