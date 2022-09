Pradè: “Errore arbitrale grosso quanto una casa. Ma la squadra non è la stessa dell’anno scorso, i giocatori devono cambiare direzione”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, al termine della gara col Bologna ci ha tenuto ad esprimere alcuni concetti su arbitraggio e squadra: “Non cerchiamo alibi ma abbiamo perso una partita per un errore arbitrale grosso come una casa. Non c’è persona che, visto il replay, pensasse che il gol sarebbe stato convalidato. Siamo avvelenati.

Poi la squadra non va, ci sono infortuni e mancano calciatori importanti. Però abbiamo perso quella brillantezza, quella voglia di andare ad aggredire e a vincere le partite. Abbiamo tutti calciatori importanti e che hanno esperienza, non devono certo crescere, ma devono cambiare direzione”.