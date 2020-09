Pradè fissa la data per l’incontro con il River Plate: c’è Martinez Quarta nel mirino. Qualche difensore in uscita?

Ci siamo, da domani scatta l’ultima settimana di mercato, quella che può regalare colpi di scena inattesi, dopo l’assopimento apparente degli ultimi 20 giorni. Le dinamiche riguardano anche la Fiorentina, con un Chiesa sempre in bilico ma anche per la difesa, che potrebbe trovare finalmente un volto nuovo: si tratta di Lucas Martinez Quarta, classe ’96 del River Plate. Secondo La Nazione nella giornata di martedì ci sarà un incontro tra i due club e se dovesse essere trovato l’accordo si aprirebbe una prospettiva anche in uscita. In bilico c’è sicuramente Ceccherini ma l’argentino potrebbe anche rimpiazzare un titolare, visto il suo valore, qualora arrivi un’offerta irrinunciabile per uno tra Milenkovic e Pezzella.

