Pradè: “Giocare a Firenze è dura per gli altri, c’è stato un momento della partita in cui giocava più lo stadio che noi. L’Inter? Possiamo vincere contro tutti”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, al termine della partita vittoriosa contro il Bologna ha espresso la sua soddisfazione: “In Serie A è impossibile non soffrire perché le squadre sono tutte organizzate. Dopo due sconfitte all’ultimo minuto alla fine ti viene un po’ di braccino. Ma la squadra si esprime bene, abbiamo dominato in lungo e in largo. Abbiamo una buonissima classifica e ora ce le giochiamo tutte”.

Poi ha aggiunto: “La squadra esprime un calcio ben chiaro, che va a fare sempre le partite e che vuole stare nella metà campo avversaria. Della vittoria di oggi sono felicissimo, perché era una partita trabocchetto che dovevamo vincere a tutti i costi”.

Tanti punti fatti in casa da questa squadra: “Giocare qua è dura per gli altri. C’è stato un momento della partita in cui giocava più lo stadio che noi. I tifosi della Fiorentina sono incredibili in queste situazioni. Oggi ci hanno dato una grandissima spinta. L’Inter? Squadra che ha dimostrato quant’è forte a Liverpool. Sarà una partita difficilissima, ma noi possiamo vincere con tutti e perdere con tutti. Speriamo di vincere un po’ più di partite e perderne di meno”.