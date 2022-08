Pradè: “Gol dell’Udinese molto dubbio, ma li abbiamo sofferti. Alcune scelte di Italiano obbligatorie, siamo amareggiati”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in zona mista ai canali social ufficiali ACF Fiorentina: “Siamo partiti male contro una squadra forte fisicamente, poi li abbiamo sofferti. Gol, secondo me, molto molto dubbio. Nella classica partita con dieci avversari sotto palla, non sei riuscito a creare i presupposti per pareggiarla. Ci sta, lavoreremo su questo. Tra due giorni e mezzo c’è la Juventus, quindi bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare”.

E aggiunge: “Ci sono tre giocatori infortunati e due a rischio. Giocare sei partite con cinque calciatori in meno pesa, sicuramente. Alcune scelte del mister sono state obbligatorie. Questo è un campionato che puoi vincere e perdere con tutti. Bisogna essere pronti e preparati mentalmente. Si torna a casa amareggiati“.