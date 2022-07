Pradè: “Grillitsch? Decidiamo noi con chi lavorare, siamo ambiti dagli agenti. Vogliamo vedere Zurkowski, siamo curiosi”

In conferenza stampa, il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, ha parlato anche della “passate” vicende di mercato: “Con Grillitsch ci siamo visti con i suoi agenti, l’abbiamo seguito molto perchè era a parametro zero. Non c’è piaciuto il discorso del papà e dei pagamenti. Vogliamo decidere noi con chi lavorare. Siamo una società molto ambita dagli agenti. Noi risultiamo tra le prime squadre che pagano di più gli agenti, perchè non ritardiamo i pagamenti. Siamo andati diritti su Mandragora perchè lo avevamo in testa già da tempo”.

Su un altro innesto a centrocampo ha aggiunto: “Vogliamo vedere Zurkowski, siamo curiosi di vederlo perchè è un calciatore forte che ha tanto mercato. Ce lo hanno chiesto in tanti. Col mister abbiamo deciso di valutarlo, c’è ancora tanto tempo per il mercato”.