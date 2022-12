Pradè guarda in Belgio per battere la concorrenza del Barcellona a centrocampo

Dopo un anno di distanza, Pradè torna a puntare Nicolas Raskin. Centrocampista classe 2001 dello Standard Liègi, si tratta di un profilo seguito da vicino anche dal Barcellona di Xavi, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo. Il ragazzo ha nelle sue mani un’occasione d’oro per fare il salto di qualità e lasciare il campionato belga, con il suo contratto che scade il prossimo 30 giugno.

Il belga avrebbe rifiutato l’offerta di rinnovo del suo club, che per rappresaglia lo ha spedito fuorirosa, diventando così libero dal 1° gennaio di scegliere una nuova destinazione. La Fiorentina non è la sola sulle sue tracce, dato che anche Leeds e Lione avrebbero preso atto della situazione contrattuale del ragazzo.

In questa stagione, Raskin può esibire un gol e quattro assist in 18 partite, come centrocampista centrale davanti alla difesa, il ruolo insomma ricoperto da Amrabat. Un profilo intrigante su cui la Fiorentina aveva già messo gli occhi nell’estate del 2021.