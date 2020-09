Pradè: “I calciatori ora sono attratti dalla Fiorentina. Non abbiamo fatto una telefonata per vendere i nostri giocatori e come obiettivo abbiamo…”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha toccato diversi argomenti nel corso della conferenza stampa di stamani: “Non abbiamo messo nessuno sul mercato. Non abbiamo fatto una telefonata per vendere il calciatore. Vedo che tutti quanti stanno cercando di valorizzare quello che hanno all’interno e di sperimentare qualcosa di nuovo. Siamo davanti ad una crisi importante e bisogna essere bravi a rimboccarci le maniche e farla passare al più presto. Cutrone obbligo di riscatto al raggiungimento di un certo numero di presenze. I calciatori ora sono attratti dal nostro club e sono contento del lavoro che stiamo facendo. Ma dobbiamo darci degli obiettivi e prendere ad esempio situazioni virtuose come Atalanta e Lazio. De Paul? Lo conosco, ce l’ho avuto ed è un giocatore forte, ma non è la situazione dell’anno scorso”.

0 0 vote Article Rating