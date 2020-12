Pradè: “I nuovi giocatori non sanno cosa vuol dire vivere Firenze. Vi spiego la situazione di Pedro”

Al Salotto dello sport su RTV38 ha parlato il DS viola Daniele Pradè. Tanti i temi trattati dal dirigente della Fiorentina: “Vi vorrei far vedere il video che Ribery ci ha mandato poche ore fa sul tapis roulant. Lui è un giocatore passionale a cui manca sentire l’affetto del pubblico. Lo stesso Amrabat non sa cosa vuol dire vivere Firenze”.

E su Pedro: “Il Flamengo ha il diritto d’acquisto sul giocatore fino al 31 dicembre. Nel momento che i brasiliani lo vogliono rivendere, allora noi possiamo intervenire. Lo marchiamo stretto. I gol valgono in ogni campionato, non importa se li fai in Brasile o altrove”.

Sulle critiche: “Credo che alcune siano esagerate. La gente legge e vede cosa scrivono i giornalisti. In questo momento bisogna essere attenti a quello che si dice e si scrive perché in questo vale il doppio rispetto a un anno fa”.

Un retroscena su Ilicic: “Dopo quattro settimane voleva andare via, gli insulti che prendeva nel tratto dai camini allo stadio lo avevano fatto cadere in depressione”

E su Sottil: “Lo schema di gioco che stiamo utilizzando non gli avrebbe permesso di trovare spazio e un avventura altrove permette di fare esperienza. Quando torna a Firenze avrà una proposta di rinnovo di contratto di cinque anni”