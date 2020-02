Pradè: “Igor è giovane ma con soli sei mesi trascorsi in Italia; ha una grande duttilità. Ecco quando è partita la trattativa”

Per la presentazione del nuovo difensore viola Igor, ha esordito così il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè: “Ieri abbiamo fatto la foto con tutti i nostri acquisti per dare un’immagine ad un mercato con investimenti importanti. Adesso li presenteremo uno ad uno. Igor è un calciatore giovane con solo sei mesi in Italia. Forte fisicamente e può ricoprire più ruoli. La trattativa è partita i primi di gennaio perchè noi avevamo bisogno di un difensore”.