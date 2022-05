Pradè: “Il ‘Franchi’ contro la Juventus era una bolgia, sarebbe stata dura pure per il Real Madrid. Ora non ci accontentiamo, vogliamo continuare a crescere”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè si è pronunciato così al sito ufficiale del club viola dopo la vittoria contro la Juventus e il raggiungimento dell’Europa: “Questa è stata una Fiorentina pazzesca, la squadra sapeva che si giocava molto ed è stata perfetta. L’ottavo posto sarebbe stata una grande delusione e c’è il rammarico per non essere riusciti a fare anche qualcosa in più, ma dobbiamo pensare da dove arrivavamo e cosa era successo nei due anni precedenti. Questa stagione era iniziata in modo non semplice, con quanto successo prima con Gattuso e poi con la decisione di volere a tutti i costi Italiano”.

E aggiunge: “L’obiettivo che avevamo era proporre un bel calcio e l’abbiamo fatto. Logicamente la squadra per motivi di esperienza ha avuto alti e bassi, di sicuro da questo punto di vista le cose andranno meglio il prossimo anno, ci conosceremo già ed andremo ad operare in modo intelligente. La nostra identità crescerà. Sono molto felice, specialmente per il presidente Commisso e per la sua famiglia, ma anche per Barone, il mister e per tutti i ragazzi, molti di loro non hanno mai giocato in Europa. Grazie anche ai tifosi, il Franchi contro la Juve era una bolgia, sarebbe stata dura pure per il Real Madrid. Durante il Covid per noi è stato difficile giocare senza pubblico in casa. Firenze è una piazza molto esigente, tra le mura amiche abbiamo fatto un campionato straordinario, i numeri parlano chiaro”.

E conclude: “Peccato solo per il finale di stagione, la semifinale di Torino ci aveva un po’ demoralizzati, quella sera pensavamo di farcela. Ora non ci accontentiamo e vogliamo continuare a crescere”.