Pradè: “Il giorno di Pasqua mi hanno mandato il rinnovo di contratto. Ribery è al centro del progetto. Non vogliamo far partire nessuno”

Il Direttore Sportivo della Fiorentina racconta del mercato viola

Daniele Pradè ha raccontato a Sky Sport 24 della ripresa: “Il nostro è un lavoro che riprenderà gradualmente. E’ un lavoro fatto di contatto, ci dobbiamo vedere. Deve tornare tutto alla normalità con intelligenza. Io ero in scadenza di contratto, ma mi è stato mandato il contratto del mio rinnovo il giorno di Pasqua per mail”.

E sui costi del mercato: “La Fiorentina è una società forte e sana, come tutte le società però dovrà stare attenta ai bilanci. Ma non abbiamo la necessità di svendere. Come tutte le cose importanti, i calciatori forti avranno comunque un prezzo importante. Non sarà un mercato dopato, noi siamo partiti in anticipo con un mercato di gennaio importante”.

E su Iachini: “C’è un rapporto talmente bello che abbiamo detto che a fine stagione ne avrebbe parlato. Siamo contenti, la squadra stava andando benissimo. Vediamo quello che sarà il proseguo”

E su Ribery: “Franck è al centro del progetto. Felice di essere a Firenze”

E sugli acquisti: “Sarà un mercato vispo e ricorretto, con gli scambi. Su tanti obiettivi si può arrivare, basta andare su obiettivi giusti e che vogliono venire da noi. Vogliamo che la Fiorentina sia un punto di arrivo e non di partenza”

E su Chiesa: “Quello che dice il Presidente è legge. Noi non abbiamo intenzione di far partire nessuno. I rapporti tra la società e la famiglia sono ottimi”

Sui giovani: “Vogliamo crescere giovani talenti italiani nel nostro centro sportivo, il tempo ci darà ragione. Commisso è una persona geniale. Ti trasmette il suo dna, ancora oggi va tutte le mattine in ufficio.