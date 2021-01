Pradè: “Il nostro mercato in entrata è finito, adesso la squadra è completa. Il mio futuro? Il contratto in scadenza non mi preoccupa”

Al termine della conferenza stampa di Kokorin, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha ripreso la parola: “In entrata abbiamo concluso le operazioni. Abbiamo preso giocatori utili a completare la rosa e che piacevano al mister, adesso tocca solo al campo parlare. Il mio contratto? Io sono contento di lavorare per la Fiorentina e lo faccio con tanta passione. Ho sempre firmato contratti annuali, per cui essere in scadenza non mi crea alcun problema. Stiamo già programmando per il futuro come dimostrano le operazioni Kokorin e Maleh. Io vado avanti per la mia strada, verrà il momento opportuno per parlare della mia situazione. Ringrazio sempre Commisso per la fiducia, spero di ripagarla”.

0 0 vote Article Rating