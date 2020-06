Pradè: “Il sistema calcio potrà crescere con l’idee nuove da Oltreoceano. A Firenze ora si respira una bella aria, ma c’è una parola d’ordine…”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, intervistato dal Brivido Sportivo ha toccato vari temi di attualità: “Barone? Lavorare con Joe è un vero piacere. Lui ha grandissima voglia di conoscere a fondo il calcio italiano e di mettere tutta la sua esperienza e il pragmatismo americano a servizio del mondo del calcio nostrano. Lui consigliere in Lega? Di sicuro tutto il sistema calcio potrà crescere se verranno messe in pratica le idee nuove che arrivano da oltreoceano. Condivido con lui ogni mio singolo passo. A Firenze si respira un’aria frizzante, bella. C’è tanta voglia di fare, di crescere, di togliersi soddisfazioni. C’è entusiasmo in società, in città, c’è una grande empatia. E’ davvero bello lavorare così però c’è una parola d’ordine, ovvero pazienza”.

