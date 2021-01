Pradè in bilico? La Fiorentina smentisce: “Nessun incontro con Petrachi o altri manager”

L’ennesima smentita da parte della Fiorentina durante questa stagione. Stavolta il riferimento è a quanto scritto da tuttomercatoweb in merito a un incontro con Gianluca Petrachi, possibile sostituto di Pradè per la prossima stagione.

“La Fiorentina smentisce con forza quanto riportato dal sito tuttomercatoweb.com e ripreso da altre testate online. Il Presidente Commisso o altri dirigenti del Club viola non hanno in programma alcun incontro con Gianluca Petrachi o con altri manager. La Fiorentina rifiuta con forza ogni tentativo di destabilizzazione, soprattutto in un momento così particolare della propria stagione”.