Pradè in cerca di esperienza per l’attacco? Dopo Mandzukic spunta un altro nome

Esperienza per l’attacco della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo Mandzukic, Pradè avrebbe individuato un altro centravanti decisamente esperto. Trattasi di Alfredo Donnarumma, che dopo essere retrocesso con il Brescia ha voglia di rimanere in Serie A. Motivo per il quale, tra l’altro, ha rifiutato il ricco contratto offertogli dal Monza. Ma per giocare nella massima serie, ovviamente, sarebbe disposto ad essere pagato molto meno.

