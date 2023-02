Pradè: “In questo calciomercato non abbiamo mai cercato un centravanti. Amrabat è un guerriero e ha chiesto scusa. Barak? Ha conquistato tutti”

Nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti della Fiorentina Josip Brekalo e Salvatore Sirigu, il direttore sportivo Daniele Pradè ha risposto ad alcune domande relative al calciomercato viola: “Non abbiamo mai cercato un centravanti, per questa sessione di mercato. Le punte sono particolari, ci devi credere oppure no. Fa riflettere anche un’altra cosa: in tutto il mese di Gennaio, in Serie A, sono stati spesi 32 milioni di €, 8,5 dei quali da noi“.

Sui rinnovi: “Vogliamo rinnovare tutti quelli che hanno una situazione contrattuale meno stabile. Biraghi? Ha un’opzione per il rinnovo, chiarissima, altrimenti rimarrà con noi alle condizioni attuali“.

Su Amrabat: “L’ultimo giorno di mercato succedono tante cose, ma durano 24 ore e poi passano. Quello di Amrabat è un caso apertosi alle 10 di mattina e chiuso a mezzanotte, poi ha chiesto scusa. Sofyan è un uomo e un guerriero, ma la società era stata chiara sulla sua posizione e infatti non è partito nessuno. Barcellona? Non mi va di rispondere, non ce n’è bisogno”.

Sul riscatto di Barak: “L’idea nasce dalla voglia che Antonin ha dimostrato di vestire questa maglia. Ha conquistato tutti, non è un crack ma può giocare per tutte le squadre grazie alla sua intelligenza calciatica. Questa operazione è andata bene a tutti: a noi, al calciatore e al Verona“.