Pradè insiste per Torreira: La Fiorentina in attesa della risposta positiva

La Fiorentina sta insistendo per portare in viola Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal già visto in Serie A con la maglia della Sampdoria.

Il club di Rocco Commisso, secondo quanto riportato da Sky Sport, starebbe aspettando una risposta positiva per concludere operazione. Il centrocampista uruguaiano dei Gunners andrebbe a rinforzare la mediana della Fiorentina.