Pradè: “Kokorin ha spinto troppo per tornare al meglio e sono emerse vecchie cicatrici. C’è delusione per come sta andando la stagione”

Nel prepartita di Fiorentina-Spezia ha parlato il direttore sportivo viola Daniele Pradè. Queste le sue parole: “Ribery viene sempre alle partite, anche quando è fuori. Lui è il nostro calciatore di riferimento che ci da anche tanto fuori dal campo. C’è tanta amarezza e tanta delusione per come sta andando la stagione, ma dobbiamo combattere. Castrovilli è un titolare, ma ci sono le rotazioni ed è pronto a subentrare. Kokorin è arrivato e per generosità ha spinto troppo per tornare al meglio ed ha avuto qualche problema con vecchie cicatrici. Lo abbiamo preso non solo per il presente ma anche per il futuro, non è ancora al meglio”

E poi: “Ci fa strano essere in questa situazione, credevamo di fare un campionato a ridosso delle migliori. I nostri giocatori magari non sono molto esperti ai grandi palcoscenici ma questa non può essere una giusta motivazione. Sono convinto che la famiglia Commisso riporterà la Fiorentina in alto”.