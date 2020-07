Pradè: “L’anno prossimo saremo competitivi, ripartiremo con ambizioni diverse. Due ottimi portieri in rosa e questo è un dato da grande squadra”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha detto a ViolaChannel dopo la partita con l’Inter: “Un bel punto, in una partita importante. Potevano essere anche tre perché abbiamo avuto delle occasioni nitide per far gol. Però anche loro hanno preso due pali e sono una squadra molto forte. Noi in campo c’eravamo, abbiamo trovato un’identità, siamo al sesto risultato utile consecutivo. Avevamo detto che volevamo chiudere bene la stagione e ci stiamo provando: sono contento per i ragazzi e per il mister. L’obiettivo di questo finale di campionato è fare bene, capire come ci possiamo migliorare per essere competitivi l’anno prossimo. Terracciano? E’ un portiere fortissimo, un ragazzo d’oro, merita tutte le soddisfazioni possibili. Abbiamo due grandi estremi difensori e questo è da grande squadra. Noi vogliamo migliorarci, questo è sicuro. Questa è stata una stagione particolare in cui abbiamo fatto crescere tanti giovani: siamo la squadra più giovane del campionato. Questo ci deve dare la forza per ripartire con ambizioni diverse”.

