Pradè: “Le delusioni si stanno trasformando in gioie, Italiano sta dando grande mentalità. La dedichiamo al presidente e ai tifosi”

In zona mista c’era anche il ds della Fiorentina, Daniele Pradè che ha parlato così:

“Inizio dalle dediche, la prima va al presidente e ai tifosi, lo meritano. Tutte le delusioni che abbiamo vissuto stanno diventando delle gioie, poi al mister e ai calciatori perché hanno preparato la partita in maniera perfetta, abbiamo snaturato il Napoli aggredendoli sempre alti. Eccezionali Igor e Milenkovic perché con quell’animale davanti ogni pallone può essere pericoloso.

La squadra esprime, è divertente, ha identità, dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Ce la godiamo oggi e da domani lavoriamo. Abbiamo bei numeri, l’unica sconfitta delle ultime otto è arrivata a 10 secondi dalla fine col Sassuolo e ancora brucia. E’ tutta questione di mentalità, consapevolezze e l’allenatore sta lavorando su questo. Sa quello che serve ai ragazzi. Sono felicissimo per Ikoné e Cabral, per l’ingresso di Kokorin con quella determinazione. L’abbiamo chiusa con una serenità… tutte note positive. Grande gara di Amrabat, è andato sempre in pressione su Lobotka.

Il cammino è ancora lungo, abbiamo iniziato un mini campionato con l’Empoli che comprende 9 partite più quella di Coppa. Ci giochiamo tutto adesso. Però alla Coppa Italia non ci dobbiamo ancora pensare”.