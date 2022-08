Pradè: “Mai contattato il Tottenham per Lo Celso. Stiamo lavorando molto per il rinnovo di Milenkovic”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai margini della conferenza stampa di presentazione di Dodò per alcune battute sul mercato. Queste le sue parole:

“Non abbiamo mai parlato con il Tottenham per Lo Celso. Vedremo se ci saranno delle occasioni, ma siamo contenti del gruppo che abbiamo. Su Milenkovic ci stiamo lavorando, continuamente e parecchio. Saremmo felicissimi di avere l’opportunità di continuare insieme. I mercati in entrata sono condizionati molto dalle liste, difficili da compilare. Abbiamo la fortuna di avere alcuni ragazzi formati nel club. Mai arrivate offerte per Biraghi“.