Pradé: “Mercato aperto soltanto in uscita. Il Torino voleva Kouame ma ce lo teniamo stretto”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè parla del mercato viola a Sky Sport e di alcuni giocatori in rosa prima della gara contro il Torino: “Alterniamo prove brutte ad altre belle, stiamo ancora cercando un’identità precisa. Stasera è una partita decisiva, incontriamo una squadra forte e che non merita la classifica che ha, dobbiamo fare assolutamente.

Per quanto riguarda il mercato: “Il mercato in entrata è chiuso, in uscita vogliamo trovare invece una sistemazione per quei ragazzi che stanno giocando meno, come Montiel.

Su Kokorin: “Idea che nasce in estate, l’ho seguito tanto in passato, le sue qualità non discutono. Ci auguriamo che le metta in mostra, dovrà ambientarsi, è la sua occcasione e dovrà giocarsela al 100%.

Su Ribery: “Lui è il nostro simbolo, il calciatore più importante e quello che ci fa la differenza. Sul suo futuro deciderà lui e ne parleremo in momenti più sereni. Il suo momento difficile è passato, è un leader e un uomo spogliatoio, è un calciatore secondo me all’antica e fa bene al calcio, tanti giovani sono cresciuti con lui, trasmette valori importanti.

Su Kouame: “Si, lo voleva il Torino. Vogliamo puntare su di lui, arriva da un infortunio importante, lo vediamo adesso e ci auguriamo che possa darci tanto”.