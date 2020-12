Pradè: “Milik e Piatek due grandi calciatori, ma ostacolerebbero la crescita di Vlahovic. Cutrone vuole andare a giocare”

Continua così l’intervista del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, che parla del calciomercato invernale ormai alle porte.

Questo il suo pensiero: “E’ come se non fosse mai finito, sono passati poco più di due mesi. Sarà un mercato di riparazione in cui molte squadra dovranno far qualcosa. Noi siamo tanti, in questo momento in 29. Dobbiamo prendere delle decisioni e lo faremo assieme all’allenatore: ne abbiamo prese alcune già forti e non possiamo cambiarle nel corso della stagione. Abbiamo deciso di puntare su un centravanti giovane (Vlahovic, ndr), ci stiamo puntando e ci sta dando delle risposte importanti. Oggi come oggi, un Milik o un Piatek non sarebbe giusto andare a prenderli anche se sono due grandi calciatori che ci farebbero sicuramente comodo. Però, essendo delle prime punte, andrebbero sicuramente a ostacolare la crescita di Dusan. Kouame lo abbiamo aspettato tanto, ha cominciato alla grandissima: poi, come succede dopo degli infortuni seri, ha avuto un periodo di down. Lo stiamo vedendo molto bene, sappiamo di avere dei calciatori scontenti e cercheremo di accontentarli trovando una soluzione. Iniziando da Cutrone, che vuole giocare perché ha 22 anni”.