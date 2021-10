Pradè: “Nessuno si aspettava la sconfitta di Venezia, abbiamo passato una settimana particolare. Oggi con la spinta del Franchi una risposta perfetta”

Torna a commentare nel post gara anche Daniele Pradè, così al canale ufficiale della Fiorentina:

“Noi eravamo sereni perché sappiamo qual è il nostro obiettivo, quello di cui abbiamo sempre parlato, cioè creare un’identità. Siamo una squadra che gioca un certo tipo di calcio, dobbiamo avere pazienza nei risultati, crediamo molto nel nostro allenatore. E’ una bella giornata, sono felice per il nostro presidente. Poi c’è da dire che giocare così con il Franchi pieno è un vantaggio, che c’è mancato in questi 2 anni. Siamo una squadra difficile da affrontare in casa, però giocare al Franchi in seguito sarà difficile per tutti. La partita poteva essere strachiusa già nel primo tempo.

Queste sconfitte ci avevano rimandato indietro però abbiamo una buonissima classifica, il nostro obiettivo è migliorarci come squadra. Sappiamo quello che abbiamo di buono e quello che c’è da migliorare. Nessuno di noi si aspettava la sconfitta a Venezia, però nel calcio italiano tutte le squadre sono forti e insidiose. Abbiamo passato una settimana particolare dove sembrava messo in discussione tutto il buono che avevamo fatto. Ci aspettavamo una risposta importante, siamo stati non dico perfetti ma abbiamo dominato per tutti i 90 minuti, abbiamo fatto possesso e creato tante occasioni. Anche chi gioca meno ha dato il suo apporto al 100%”.