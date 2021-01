Pradè: “Non siamo una rosa costruita per stare in questa situazione. Il rapporto tra Ribery e Prandelli è buonissimo”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè commenta a Dazn alcuni argomenti di attualità in casa gigliata: “Quello che è certo è che non siamo una rosa che deve competere per queste situazioni. Però purtroppo ci siamo e dobbiamo essere bravi a lasciare fuori i problemi e a mettere il cuore oltre l’ostacolo. Il rapporto di Ribery con Prandelli è buonissimo, lui è il nostro leader e speriamo ci possa far vincere il più possibile”.

