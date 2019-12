Pradè non vuole sbagliare la prossima mossa. La quotazione di Cutrone è alta, ma…

Sondaggi fitti, e anche qualcosa di più, sono stati fatti dalla Fiorentina con il Wolverhampton per Patrick Cutrone. Secondo quanto riporta La Nazione, gli inglesi vorrebbero 20 milioni, la stessa cifra versata al Milan, la Fiorentina si era fatta avanti per un prestito facendo capire che la quotazione è troppo alta. L’ideale sarebbe trattare e scendere sui 15, ma Pradè non vuole sbagliare la prossima mossa perché ogni operazione che verrà fatta in inverno sarà decisiva per un cambio di passo.