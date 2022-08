Pradè: “Peccato perché vorremmo sempre vincere, per gli investimenti che abbiamo fatto. Il play-off? Andiamo a giocarci la vita”

Il commento anche del ds Pradè al media ufficiale della Fiorentina: “Oggi abbiamo cambiato 9/11 rispetto a giovedì però sono quelle partite che non riesci a sbloccare, devi stare attento anche a non perderle. Abbiamo giocato 10 minuti in 11 contro 10 e poi contro 9, però la risposta del gruppo è importante. Siamo in 24 tutti dentro, peccato perché potevamo vincerla. Noi vogliamo vincerle tutte, per la qualità di gioco, per gli investimenti che abbiamo fatto, per quello che ci sta mettendo il presidente, c’è rammarico perché le partite vogliamo vincerle. L’Europa? Andiamo lì a giocarci praticamente la vita”.