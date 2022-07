Pradè: “Per Igor nessuna fretta, ha ancora due anni di contratto. Marlon? Dobbiamo valutare il discorso extracomunitari”

Ha parlato anche del difensore brasiliano Igor, il Direttore Sportivo Daniele Pradè in conferenza stampa: “Siamo contenti di lui, quest’anno ha giocato per la prima volta in Italia tante partite. Deve però ancora dimostrare tanto. Abbiamo ancora due anni di contratto con opzione per il terzo. Il contratto ha tanti bonus che possono far salire lo stipendio, quindi non lo vedo come una priorità.

Poi ha aggiunto: “Marlon? Dobbiamo valutare, perchè è un ‘extracomunitario’, quindi dovremo fare delle scelte”.