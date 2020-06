Pradè pianifica il prolungamento di Dalbert

Un incontro di tipo tecnico più che di mercato. E’ quello avvenuto all’interno del centro sportivo della Fiorentina, tra il procuratore Federico Pastorello e il direttore sportivo gigliato, Daniele Pradè. Oggetto del colloquio il prolungamento del prestito di Dalbert (arrivato via Inter) oltre la scadenza naturale di fine mese. Si aspettano i documenti federali per mettere nero su bianco e avere regolarmente a disposizione il brasiliano per questo finale, anomalo, di campionato.

