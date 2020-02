Pradè: “Potevamo cadere in un tunnel psicologico, invece grandissima prestazione. Da Chiesa l’entusiasmo giusto e quel ragazzino davanti sembra bravo…”

Molto contento il ds Daniele Pradè, che in zona mista ha parlato così della vittoria della Fiorentina a Genova: “Oggi la squadra ha fatto una grandissima prestazione, ci voleva perché potevamo cadere in un tunnel psicologico, dopo che ci eravamo ripresi. Avevamo perso contro tre squadre forti, noi ci stiamo ritrovando e stiamo diventando squadra. Ora siamo più completi, alcuni dovevano trovare la condizione, non abbiamo fatto ancora niente e pensiamo ad ogni partita singolarmente. Il mister è sempre sul pezzo, anzi era arrabbiato per il gol subito. Siamo contenti per i tifosi, per il presidente Commisso, che domani riparte con una serenità diversa. Da domani pensiamo solo al Milan, oggi dobbiamo puntare a vincere più partite possibili, per poi diventare sempre più competitivi. L’unica partita in cui siamo andati in reale sofferenza è contro l’Atalanta, cerchiamo la personalità della squadra, che deve fare la partita. Farla oggi non era facile. Il mister ha fatto delle scelte che non ci aspettavamo, bene l’esordio di Duncan, ha fatto una bella gara, come l’aveva fatta Igor. Mi dispiace per l’espulsione di Badelj, che ha dato un po’ di respiro a Pulgar. Episodi? Ci ha girato bene oggi, trovare un autogol ci ha permesso di giocarla in un certo modo. Il ragazzino davanti non mi sembra niente male, bene così. Oggi abbiamo trovato crescita importante da parte di determinati giocatori, che a inizio stagione non si esprimevano così, Lirola è uno di questi. La Sampdoria veniva da una bella vittoria con il Torino e oggi però ha trovato una prestazione tecnica di ottimo livello da parte della Fiorentina. Il vero Chiesa è questo? Ha fatto una grandissima partita, si è preso responsabilità, ha preso pali e segnato gol, il ragazzo ha entusiasmo e questo è quello che vogliamo da lui. Rinnovo di Vlahovic? Quando rientrerà dal viaggio di nozze il suo agente, lo incontreremo”.