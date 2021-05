Pradè pronto alle prime mosse per la Fiorentina del futuro: Ribery verso il rinnovo, Vlahovic pronto a prolungare l’accordo fino al 2025

La Nazione rivela che l’opzione di rinnovo per Franck Ribery torna ad essere un’ipotesi più che plausibile. Dopo la smentita di ieri sera da parte del ds della Lazio Igli Tare, su un presunto interessamento dei biancocelesti al giocatore, la nuova formula per un accordo con i viola sta prendendo forma.

Al fuoriclasse francese sarà proposto un altro anno in viola, senza la presenza di opzioni future e un ingaggio poco sopra ai 2 milioni di euro, ovvero la metà di quello attuale. Discorso diverso invece per Dusan Vlahovic: l’idea per il giovane centravanti viola è quella di arrivare al prolungamento dal 2023 al 2025 con un ingaggio che proietti l’attaccante sul podio degli stipendi del club viola. Appena il presidente Commisso darà il via libera starà a Barone e Pradè formalizzare le due questioni.