Pradè: “Proseguiamo con Iachini. Sono in discussione anche io che ho costruito la squadra”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè commenta a Sky Sport così l’attualità viola prima della gara contro il Parma: “Siamo sempre stati chiari con Beppe, andiamo avanti con lui. Logicamente siamo tutti in discussione, anche io che ho costruito la squadra. Però siamo tutti uniti per fare il meglio per la Fiorentina. Va detto che ci aspettavamo di più, questo è normale. Ma ci sono sia attenuanti e che motivazioni: ora siamo qui per fare bene”.

0 0 vote Article Rating