Pradè: “Rigore episodio rivedibile, potevamo anche vincere la partita. La squadra c’è e bastano otto punti per salvarci”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, sul sito ufficiale viola, al termine della partita persa con l’Atalanta spiega: “C’è grande amarezza. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra e abbiamo dimostrato di avere carattere, rimettendo in piedi una partita difficile. C’è stato l’episodio del rigore che è abbastanza rivedibile; in quel momento potevamo dominare il campo e potevamo anche vincerla. La squadra c’è ed ha giocato alla pari contro uno degli avversari migliori e più in forma del campionato”.

Sul futuro: “Noi ci siamo e ci giocheremo fino alla morte le nostre carte. Abbiamo otto punti di vantaggio e dobbiamo fare otto punti per essere tranquilli. Questa squadra ha tutte le capacità e le potenzialità per farlo”.