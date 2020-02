Pradè: “Rigore netto su Cutrone. Non abbiamo mai sofferto e le occasioni migliore sono state nostre”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, sul pareggio ottenuto contro il Milan ha detto: “Partita strana, ma non abbiamo mai sofferto e ci siamo fatti gol da soli. Ma non abbiamo mollato di un centimetro e potevamo anche vincere perché le azioni principali le abbiamo avute noi. Faccio i complimenti al mister perché quando i giocatori entrano così vuol dire che è bravo a motivarli. Non abbiamo praticamente sofferto nulla in dieci. Le proteste del Milan? Non rispondo a domande del genere. Abbiamo avuto una grande reazione e secondo me il rigore è netto. 40 mila persone allo stadio? Quando è così, il Franchi è trascinante e questo deve diventare il nostro grande fortino. Sentiamo la pressione, ma i nostri tifosi ci trascinano. Abbiamo fatto un mercato che è molto chiaro, spendendo 70 milioni e ponendo le basi anche per il prossimo anno”.