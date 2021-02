“Pradè rimarrà alla Fiorentina? Dopo due anni senza risultati è normale pensare ad un cambiamento”

Daniele Pradè continuerà ad essere il direttore sportivo della Fiorentina anche nella prossima stagione? Ne ha parlato l’ex attaccante e oggi direttore sportivo, Roberto Muzzi, a TMW.

Queste le sue parole: “La Fiorentina è una delusione del campionato? Se li prendiamo uno per uno hanno grandi qualità. Però capitano dei periodi particolari. Se cambieranno ds? Dopo tanti anni se c’è la volontà di cambiare c’è un motivo. Pradè è un direttore valido però se dopo due anni non ci sono risultati è normale che si pensi ad un cambiamento”. Il contratto dell’attuale direttore sportivo della Fiorentina, ricordiamolo, è in scadenza al termine della stagione.