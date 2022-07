Pradè “Rinnovo Italiano era nostro obiettivo numero uno. Ha un grande fuoco e la squadra lo segue”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha specificato: “I nostri ricavi sono quelli, ma gli investimenti da parte del presidente ci sono sempre stati. C’è attenzione ai bilanci come tutte le squadre in Italia del resto, anche le grandi, ma sono sereno. Bisogna fare i conti con i fatturati”.

Il tecnico è lo stesso dell’anno scorso: “Il rinnovo di Vincenzo Italiano è sempre stato il nostro primo obiettivo. Noi non abbiamo mai interrotto i colloqui con lui durante questa trattativa, ma non c’erano tempi prestabiliti. Ci dà idee chiare, tutti noi abbiamo un ottimo rapporto con lui, ci piace come lavora, ha un grande fuoco e la squadra lo segue”.