Pradè: “Salviamo la reazione del secondo tempo. Peccato perché vorremmo vincere contro qualunque avversario”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè esprime ai canali ufficiali della società viola il suo parere sul pareggio contro il Verona: “Secondo me abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, ci prendiamo la reazione dei ragazzi perché è stata una partita strana e arrivavamo da due partite perse in maniera un po’ così. Ci prendiamo la reazione della squadra, siamo uniti e questo è un segnale importante”.

Poi afferma: “Il Verona è in grande forma, è stata una partita tosta e difficile perché le squadre di Tudor, che conosco bene, sono molto fisiche e giocano sempre sull’uno contro uno. Peccato, vorremmo sempre vincere contro ogni avversario ma ci prendiamo l’ottima prova del secondo tempo. Non ci hanno mai messo in difficoltà e non hanno mai dato la sensazione di poterci fare male”